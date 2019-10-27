ضبط مسئول بمحليات سوهاج لإصدار تراخيص بناء على أراضي محل نزاع قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على مسئول بإحدى المجالس المحلية بسوهاج، لقيامه بالتواطؤ مع 3 مواطنين وإصدار تراخيص بناء لهم على أراضٍ على الرغم من وجود نزاع قضائي على ملكيتها.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، نتيجة تواطؤ أحد مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مشطا التابعة لمجلس مركز ومدينة طما مع 3 أشخاص، واستصدار رخصة بناء لهم على الرغم من وجود نزاع قضائي على ملكية الأرض محل الترخيص وعدم إثبات ذلك بالمعاينات المحررة بمعرفته لقطع الأراضي بالمخالفة للقانون.

أكد تقرير مدير الشئون القانونية لمركز ومدينة طما صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، عقب تقنين الإجراءات واستدعاء المتحر عنه، ومواجهته لم يعلل سبب إصداره للتراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.