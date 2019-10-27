تجديد حبس موظفين في حي المعصرة 15 يومًا بتهمة تقاضي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الأحد، تجديد حبس مهندس وموظف أرشيف في حي المعصرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتقاضي رشوة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من صاحب مطعم بمنطقة المعصرة، حول استغلال أحد مسئولي الحي موقعه الوظيفي وطلب 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم.

وتبين من التحريات صحة البلاغ، وقيام المتهم بوساطة موظف آخر في ذات الحي، بطلب المبلغ المالي صاحب المطعم على سبيل الرشوة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية من ضبط المتهمين حال تقاضيهما مبلغ الرشوة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.