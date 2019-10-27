ضبط 16عنصرا إجراميا و14 قطعة سلاح بحملات أمنية بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام حملات متنوعة مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) بتكثيف تواجدها الأمني بنطاق بحيرة المنزلة، لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من (البحيرة) مأوى لها وحائزي الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملات بنطاق مديرية أمن الدقهلية عن ضبط 7 أسلحة نارية، 21 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 7 متهمين، 5قضايا مخدرات "اتجار" بلغت كمية المضبوطات 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 1,100 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة 7 متهمين، تنفيذ 911 حكم 3 جناية، 361 حبس جزئي ومستأنف، 379 غرامات، 168 مخالفات، ضبط 15 قضية صيد بالكهرباء.

وأثمرت الجهود بنطاق مديرية أمن بورسعيد عن ضبط 2 بندقية خرطوش، 2 طلقة نارية بحوزة متهمان، عدد 2 قطعة سلاح أبيض بحوزة عاطلين، قضيتي مخدرات "اتجار" بلغت كمية المضبوطات (900 جرام من نبات البانجو المخدر - 350 جرام لمخدر الإستروكس) بحوزة عاطلين، تنفيذ 227 حكم (1 جناية، 61 حبس جزئي ومستأنف، 161غرامة، 4 مخالفات، كما تم ضبط مركب خشبي بدون ترخيص والصيد المخالف بالجر.

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وضُبط بنطاق مديرية أمن دمياط 5 أسلحة نارية بحوزة 5 متهمين، 4 قضايا مخدرات بلغت كمية المضبوطات (850 جرام من نبات البانجو -55 جم لمخدر الهيروين) بحوزة 5 متهمين، تنفيذ (279) حكم (6 جناية-160 حبس "جزئي ومستأنف" -61 غرامات -52 مخالفة)، 3 إلقاء مخالفات بغير الأماكن المخصصة لها - 6 ماكينة ضخ مياه بدون ترخيص - 8 مولدات كهرباء بدون ترخيص - 4 محلات لبيع الأدوية البيطرية بدون ترخيص - 19 مخالفة قانون بيئة - 3 مزارع لتربية الدواجن بدون ترخيص - 5 محلات بيع أعلاف بدون ترخيص".

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.