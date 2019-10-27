العثور على جثة شاب برشاح في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأحد، جثة شاب مجهول الهوية ملقاه بمياه رشاح في مركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى العميد علاء فتي رئيس قاع الجنوب، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه رشاح بقرية منية دهشور دائرة مركز البدرشين.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري، وأمكن انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه، دون وجود إصابات ظاهرية، ولا يحمل أوراق تحقيق شخصية.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة عقب تحرير المحضر اللازم.