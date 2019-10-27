استهدفت أطراف الخصومات الثأرية.. ضبط 35 قطعة سلاح ناري في حملة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، استهدفت أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة أبنوب. وأسفرت الجهود عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري عبارة عن "رشاش جرينوف، 14 بندقية آلية، 9 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 9 فرد محلي، 378 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 8 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم في أحكام جنايات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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