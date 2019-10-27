الداخلية تستخرج بطاقات الرقم القومي لـ 192 حالة من ذوي الإعاقة البصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

توافد عدد من ذوي الإعاقة البصرية على قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة من الثلاثاء 15 أكتوبر ولمدة أسبوع، وجرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي والأوراق الثبوتية لـ 192 حالة مجانا.

وجرى تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كل الخدمات المقدمة لهم، يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بـ "اليوم العالمي للمكفوفين، والعصا البيضاء".

جاء ذلك في ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.