أخبار مصر | قناة ltc تتعهد بالتزامها بميثاق الشرف وضوابط 'الأعلى الإعلام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة ltc تتعهد بالتزامها بميثاق الشرف وضوابط 'الأعلى الإعلام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت منذ قليل قناة (ltc ) بيانا صحفيا تم نشره علي الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) منذ قليل ؛ وجاء مضمون البيان كالأتي:"نشكر القضاء المصري الشامخ ونجل له كل إحترام سواء كان الحكم بإعادة بث قناة " ltc " جاء في صالحنا أو في غير صالحنا".

وأضافت القناة خلال البيان قائلة: " لذا وجب التنويه بأن القناة وإدارتها غير مسئولين عن أي تصريحات تصدر من أي شخص أياً كان ، وأن المخول بالتحدث باسم القناة هو فقط سميرة الدغيدي رئيس مجلس الإدارة".

وتابعت خلال البيان:" أننا لسنا في خصومة مع أي أحد بل نكن للجميع الاحترام ونعلن أننا ملتزمون وسنلتزم دائما بميثاق الشرف الإعلامي وضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" كما نؤكد احترامنا للقائمين على المنظومة الإعلامية بمختلف روافدها سواء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للإعلام أو نقابة الإعلاميين ونمد أيدينا للجميع حيث أننا نعمل جميعاً جنوداً لخدمة وطننا، وهذا من منطلق إعلاء خدمة الوطن وجميع مؤسساته وفي مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء وعلي رأسهم القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتعهدت القناة قائلة: " نعد مشاهدينا بأن قناة " ltc " حائط صد ضد كل من يعادي هذا الوطن سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات مغرضه مأجورة من الخارج وهذا عهد اتخذناه لخدمة هذا الوطن".