أخبار مصر | "خارجية النواب": تقرير الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان بمصر استكمالا للمؤامرات ضدنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خارجية النواب": تقرير الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان بمصر استكمالا للمؤامرات ضدنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر، يأتى استكمالًا للعديد من المؤامرات التى يتم تدبيرها ضد مصر.

وأضاف "عقيل"، أنه كلما تحسنت صورة مصر بشعبها الدؤوب نحو تحقيق مشروع الدولة العصرية الحديثة يزداد المتآمرون ضراوة وبشاعة ويزيدون من الشائعات والأكاذيب والافتراءات وخلاف ذلك من الأباطيل من أجل هدف وحيد وهو النيل من المشروع الوطنى المصرى، مؤكدًا أنه فى الوقت الذى تنتهك فيه حقوق الإنسان فى أوروبا نفسها وقتل وسحل الملايين فى أفريقيا وغزو بربرى لتركيا فى شمال سوريا لا نجد البرلمان الأوروبى يحرك ساكنا وكأنه أعمى لا يرى كل هذه المهازل، وراح يتدخل فى شؤون مصر بشكل سافر وغير أخلاقى لتشويه صورة البلاد الجديدة.

ونوّه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بأن هناك مؤامرة واضحة وضوح الشمس، من أجل إحباط مصر لوقف المشروع الوطنى، فالهدف محاصرة البلاد اقتصاديًا والحيلولة دون إتمام المشروع الوطنى الجديد للبلاد، ويقود الإعلام الغربى حربًا ضروسًا ضد مصر بشكل ممنهج وغير طبيعى.