أخبار مصر | مصدر: مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الجوية البريطانية خلال ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الجوية البريطانية خلال ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي ضوء حرص وزارة الطيران على تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة والالتزام بالمبادئ والمقاييس العالمية للجودة في جميع المطارات المصرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية من أجل دعم وزيادة أعداد السائحين خاصة الى مدن الجذب السياحي بمصر، حصل مطار شرم الشيخ الدولى على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذي يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة ويأتى هذا وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.
كما يؤكد تضافر جهود العاملين في مختلف القطاعات حيث أشاد فريق المراجعين بالشركة المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد، والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة.