أخبار مصر | مصدر: مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الجوية البريطانية خلال ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الجوية البريطانية خلال ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حيث تبدأ إحدى شركات الطيران البريطانية تشغيل أولى رحلاتها القادمة من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة شرم الشيخ وعلى متنها 168 راكبًا ومن المقر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020 وذلك تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالي. وفي ضوء حرص وزارة الطيران على تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة والالتزام بالمبادئ والمقاييس العالمية للجودة في جميع المطارات المصرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية من أجل دعم وزيادة أعداد السائحين خاصة الى مدن الجذب السياحي بمصر، حصل مطار شرم الشيخ الدولى على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذي يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة ويأتى هذا وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

صرح مصدر بوزارة الطيران، بأنه في إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة السياحية الوافدة من وإلى المطارات المصرية، وتماشيًا مع توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتوسيع مظلة الشهادات والاعتمادات الدولية لتشمل جميع مطارات الجمهورية بما يعزز المكانة الريادية التي تحظى بها مصر في مجال صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى الرحلات الجوية البريطانية خلال شهر ديسمبر القادم.



كما يؤكد تضافر جهود العاملين في مختلف القطاعات حيث أشاد فريق المراجعين بالشركة المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد، والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة.