أخبار مصر | تعرف على أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن خلال الـ 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن خلال الـ 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات وأنشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة احتفالية بمناسبة إقامة المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن في المحافظة بصالة الألعاب الرياضية في مدينة 6 أكتوبر بحضور قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب؛ كما شهد الحفل عدد من الفقرات الفنية.

كما نظمت قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان في بولاق الدكرور.

ونظمت امانة حزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية ندوة تثقيفية بمدينة طوخ بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر بحضور قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب، وافتتحت أمانة حزب مستقبل وطن في الغربية، عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة عبر سيارات متحركة في قرى "اخنواي" وشبرا النملة" و"الراجدية" في مركز طنطا.

كما كرمت أمانة الحزب في الشرقية الطلبة المتوفقين في احتفالية قامت فيها بتوزيع شهادات التقدير والجوائز العينية في مدينة بلبيس، إلى جانب افتتاح معرضين لبيع حلوى المولد والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمركزي "الإبراهيمية ومشتول السوق".

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وفي محافظة الإسماعيلية نظمت امانة الحزب فصول محو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمقر الحزب بالمدينة.

وفي محافظة بور سعيد أقامة امانة الحزب عدة منافذ متحركة عبر سيارات متنقلة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقتى "المناخ والإستثمار".

وفي محافظة الفيوم نظمت امانة الحزب ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية بمركز طامية.

وفي محافظة بني سويف نظمت ورشة عمل لتدريب المرأة على إدارة المشروعات الصغيرة بالمدينة.

وفي محافظة اسيوط أفتتحت امانة الحزب معرض لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة بمركز ساحل سليم.