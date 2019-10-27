أخبار مصر | أغرب 10 فتاوى لأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغرب 10 فتاوى لأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل صباح اليوم الأحد، أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بعد غارة أمريكية استهدفته في قرب قرية "بريشا" فى إدلب.



أبو بكر البغدادي أصدر عدد من الفتاوي الشاذة والغريبة تحريفًا وتأويلًا خاطئا من الكتاب والسنة خدمة لتنظميه الإرهابي، حيث كان يخصِّص أجزاءً كاملة للفتوى النسوية بمجلتي: "النبأ"، و"الأنفال" التابعة له.



في السطور القادمة نعرض أغرب فتاوي أبو بكر البغدادي. في السطور القادمة نعرض أغرب فتاوي أبو بكر البغدادي. فتاوى "اللباس الشرعي والزينة"

أصدر التنظيم الإرهابي عدة فتاوى كانت أشبه بالقوانين في مناطق نفوذه وسيطرته عليها، من بينها وجوب تغطية كل جزء في جسد المرأة، بداية بالوجه ثم باقي الجسد وحتى اليدين اللتين يجب تغطيتهما بقفازات، والقدمين اللتين يجب أيضًا تغطيتهما بجورب، حتى انتهى الأمر بإصدار فتاوى بوجوب ارتداء النساء غطاءً رقيقًا من القماش الأسود فوق أعينهن.



والفتوى تقول "الشارع أوجب على المرأة أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها، فأوجب عليها أن تكون لها ملاءة أو ملحفة تلبسها فوق ثيابها، وإذا خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت". والفتوى تقول "الشارع أوجب على المرأة أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها، فأوجب عليها أن تكون لها ملاءة أو ملحفة تلبسها فوق ثيابها، وإذا خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت". فتاوى "جهاد المرأة"

أصدر "أبو بكر البغدادي"، زعيم التنظيم، فتوى تجيز تدريب النساء على القتال للمشاركة مع أزواجهن في المعارك حال نقص أعداد المقاتلين.



لا يلزم الزوجة إعطاء الجوال لزوجها

فتوى بمجلة "بيتك" جاء فيها: "لا يلزم الزوجة إعطاء الجوال أو جهاز الحاسوب أو غيرهما من المتعلقات الشخصية لزوجها ليفتش فيها، وكذلك جوال الأبناء".



فتوى الصيام

إذا خافت الحامل على الجنين، أو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو ضيعته ونحو ذلك بالصوم، فلا خلاف في أنه يجوز لهما الفطر.



عدم جواز استعمال حبوب في رمضان لمنع الحيض

وافتى التنظيم الإرهابي بعدم جواز استعمال حبوب في رمضان لمنع الحيض لما لها من رد فعل ضار على جسم المرأة". وافتى التنظيم الإرهابي بعدم جواز استعمال حبوب في رمضان لمنع الحيض لما لها من رد فعل ضار على جسم المرأة". من لا يحب التنظيم لا يُقبل صيامه

وفى فتوى أخرى حملت بعض العنصرية التى يبغضها الدين الإسلامى الحنيف السمح، أفتى بعض الدواعش بأن «من لا يحب التنظيم لا يُقبل صيامه» بمعنى أننى أكره أفعال تنظيم داعش الإرهابى، فهذا يعنى أننى خارج عن الإسلام Advertisements فتاوى التبرع بالأموال

وأفتى التنظيم ب "وجوب تبرع المجاهدين بأموالهم لإنفاقها في سبيل الله نشرتها إحدى قنوات "داعش" عبر تليجرام عام 2017 ونادت بــ "وجوب الصبر على الابتلاءات والهزائم التي يتعرض لها أبناء الخلافة".



فتاوى "عدم الدفاع عن المُلاحَقِين من قِبل الأمن"

مثلت فتاوى "عدم الدفاع عن المُلاحَقِين من قِبل الأمن" (15%) من فتاوى داعش حيث قالت: "يجب الحفاظ على النفس وتسليم الأعضاء الذين تم اكتشافهم وعدم محاولة الدفاع عنهم عند محاصرة منازلهم" وجاءت فتاوى "الاستمرار في الجهاد" و"الحث على الانتشار عبر تويتر" بنسبة (5%) لكل منها من جملة فتاوى الهزيمة والانحسار.



ووردت فتوى بإحدى قنوات داعش على تليجرام عام 2017 وقالت إن "دفع الصائلين فريضة وقتالهم من أعظم القربات.