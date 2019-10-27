أخبار مصر | مشاركة متميزة لمصر للطيران في معرض الجاتا للسياحة والسفر باليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركة متميزة لمصر للطيران في معرض الجاتا للسياحة والسفر باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح متميز في فعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر Tourism Expo Japan 2019 والذى يختتم فاعلياته اليوم 27 أكتوبر، ويقام فى دورته هذا العام في اوساكا ويعتبر هذا المعرض السياحى أحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وبحضور عدد كبير من العارضين من مختلف الدول وممثلي كبرى شركات الطيران العالمية، ومنظمي الرحلات والعديد من الخبراء في مجال السياحة والسفر.

وقد حضر الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والمهندس احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة ونائب السفير المصري باليابان وقاموا بجوله تفقديه تضمنت زيارة الجناح المصري، وقد أشادوا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران ومجهوداتها الملموسه في دعم السياحة المصرية وتعزيز تواجدها ليس فقط في السوق الياباني بل في العديد من الأسواق الهامة على المستوى العالم.

وكان في استقبال زوار جناح مصر للطيران بالمعرض محمد فرحات مدير مكتب طوكيو وفريق عمل المكتب لتقديم كافة التسهيلات اللازمة ولإطلاع الجمهور على أحدث خدمات مصر للطيران وعروضها الترويجية المقدمة للعملاء، وذلك نظرًا لأهمية المعرض الذي يعد فرصة جيدة للتعريف بأحدث خدمات مصر للطيران وفرصه للالتقاء بكبري شركات السياحه في اليابان ووكلاؤهم لمعرفه اتجاهات الحركه خلال الفترات القادمه ولجذب شريحه وكلاء جدد وتسير مصر للطيران علي هذا الخط رحلتين اسبوعيًا ومن المقرر تشغيل رحلة ثالثه اعتبارًا من ٢٥ ديسمبر القادم لخدمة موسم الشتاء القادم.