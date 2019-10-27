أخبار مصر | 'العمري' يترأس وفد مصر بملتقى التعاون العربي الصيني في الإذاعة والتلفزيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'العمري' يترأس وفد مصر بملتقى التعاون العربي الصيني في الإذاعة والتلفزيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوفد المصري المشارك في الملتقى الرابع للتعاون الصيني العربي في مجال الإذاعة والتلفزيون الذي عُقد على مدى يومين بمقاطعة تشهجيانج.

وأكد "العمري" خلال كلمة مصر التي ألقاها في افتتاح الملتقى على أهمية المشاركة في هذا الملتقى لكامل قناعتنا بأهمية التبادل والمشاركة بين الصين والعالم العربي في كافة مجالات صناعة الإعلام بما يخدم تطوير الصناعة، وكذلك تعميق التفاهم بين الحضارات لأجل دعم البناء المشترك بين الصين والدول العربية للحزام والطريق التي تعني الشراكة الاستراتيجية لأجل تنمية مشتركة ومستقبل أفضل للشعب العربي والشعب الصيني.

وأضاف: "للإعلام الدور الهام في تعزيز هذه المشاركة بتدعيم المعرفة وزيادة الوعي وتعميق الصداقة اعتمادًا على حوار الحضارات الضاربة في أعماق التاريخ، والتي إذا استلهمنا منها تفتحت لنا آفاق المستقبل".

وأشار رئيس الوفد المصري إلى بعض النقاط من واقع التجربة العملية للتعاون في مجالات صناعة الإعلام على مدى الأعوام الماضية، والتي تطمح مصر في المزيد منها.

أولًا: تظل الدراما هي المحتوى الأكثر جذبًا للمشاهدة ولذا علينا الاهتمام بزيادة التبادل في هذا المحتوى، خاصة أنه لاقى ترحيبًا ومشاهدة عالية عند عرضه على شاشات التلفزيون الرسمي في مصر.

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واقترح "العمري" زيادة تبادل محتوى الراديو نظرًا للتوسع الكبير في استخدام ترددات الـ FM في العالم العربي، ولنا في ذلك تجربة عظيمة بإذاعة برنامج طريق الحرير عبر إذاعة مصر الرسمية، وقد لاقى نجاحًا كبيرًا خاصة إنه اعتمد تقديم الصين الحديثة للمستمع العربي، وكذلك تقديم وشرح روح مبادرة الحزام والطريق للتنمية المشتركة.

واقترح زيادة تبادل المحتوى الوثائقي وخاصة الداعم لمبادرة الحزام والطريق معتمدًا على محاور، حوار الحضارات وتبادل المعرفة وأهمية وقيمة دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة للشعب العربي والصيني من أجل تحقيق المستقبل الأفضل للشعبين.

وطالب بدعم التعاون في مراكز الدوبلاج والترجمة وتعزيزها بالتكنولوجيا المتقدمة، وذلك من أجل زيادة تبادل المحتوى الإعلامي العربي الصيني.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالتعاون في مجالات الإعلام الإلكتروني المختلفة ودعم وتنمية المنصات الإلكترونية اللازمة لتبادل المحتوى، حتى تتحقق نسب المشاهدة والاستماع المرجوه عبر كافة الوسائل، واقترح بحث الأمر مع جامعة الدول العربية حيث أن هناك اهتمام كبير من خلال إدارة الإعلام بها بإنشاء منصة إلكترونية للمحتوى العربي.

وفي النهاية قدم تهنئة مصر لشعب الصين وحكومته والسيد الرئيس شي جين بينغ بمناسبة ذكرى 70 سنة على إنشاء جمهورية الصين الحديثة متمنيًا أعوامًا قادمة أكثر ازدهارًا وأيضًا مزيدًا من التقدم والرقي لهذا الشعب الصديق.