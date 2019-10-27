أخبار مصر | طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لدعم مشروعات الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لدعم مشروعات الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بخصوص موقف وسياسة الحكومة لدعم المشروعات الشبابية.

وأشار أبو طالب، إلى ضرورة قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة اتاحة تيسيرات للتمويل المشروعات الشبابية، بالاضافة للعمل علي توضيح الاجراءات والاهتمام بتسويق منتجات القطاع واصدار حوافز جديدة لضم الشركات العاملة خارج مظلة الاقتصاد الرسمي من اصحاب تلك المشروعات، وتابع: "سبقتنا دول كثيرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصبحت تشكل عنصر اساسي من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول اليابان والصين وكوريا وسويسرا وماليزيا وامريكا"، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها بينما تشكل 60% فى الصين، مشيرة إلى أن هذه الاحصائيات تدل على ان الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام رجال الأعمال من أصحاب الإنجازات والمشروعات الكبري لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبري، مما يساهم فى انشاء كيانات اقتصادية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار وتحقيق استمرارية نمو القطاع.