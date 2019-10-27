أخبار مصر | طلب إحاطة حول خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بشأن خطة الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وقالت خضر في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، إلى رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والري والتنمية المحلية، إن مياه الأمطار التي تسقط على بلادنا هذه الأيام، بالنسبة للحكومة هي "نقمة" تضيق بها ذرعًا، حيث تكشف عن فشلها في مواجهتها، على الرغم أنها في الأساس "نعمة" لو أحسنا الاستفادة منها كباقي دول العالم، ولفتت إلى إن كمية الأمطار التى سقطت، الثلاثاء، على منطقة شرق القاهرة "مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة" بلغت 650 ألف متر مكعب خلال ساعة ونصف الساعة فقط، كان يمكن الاستفادة منها جيدًا.

وأشارت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن أغلب دول العالم تقوم بالاستفادة من مياه الأمطار،عن طريق أسلوب يسمى حصاد وخزن المياه عبر تأسيس وإنشاء حفائز تخزينية يتم اختيارها بعناية، إضافةً إلى إنشاء سدود ترابية وركامية لتحقيق هدف التخزين، موضحة أن مياه السيول فى الصحراء يمكن الاستفادة منها فى عمل بيارات أو تخزينها، بالاضافة إلى أنه يمكن توجيهها كتخزين آبار للمياه الجوفية.