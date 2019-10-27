أخبار مصر | فرج عامر: انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية كارثة تهدد الصناعة ومصالح المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية كارثة تهدد الصناعة ومصالح المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقاعس الجهات المعنية بالحكومة عن حل أزمة انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية ومناطق برج العرب وأرض سكر البنجر.

وأكد عامر، أن هذا الأمر يعد كارثة بكل المقاييس يهدد الصناعات في هذه المناطق، ويجب التدخل الفوري لحل هذه المشكلة وتوفير حلول دائمة لها واحتياطات لمواجهة أي انقطاع في الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى أن مناطق غرب الإسكندرية استمرت في انقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة، دون تحرك من شركة المياه، رغم أن هذه الكارثة متكررة منذ 40 سنة إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمواجهتها.

ولفت النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن شركة المياه وعدت بتغيير مأخذ المياه ولكن ذلك لم يحدث في استهانة واضحة بالمواطنين هناك ومصالحهم وكذلك ضرر واضح للمصانع المنتشرة بالمنطقة.

وشدد أن لجنة الصناعة بالمجلس لن تصمت على هذه الكارثة وضعف تجاوب المسئولين معها، وسوف تعمل على استدعاء الوزير المسئول لمسائلته عن أسبابها والحلول الدائمة لها.