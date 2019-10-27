مصر | "بدون تراخيص".. التحقيق مع 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بدون تراخيص".. التحقيق مع 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 11 متهمًا، لحيازتهم لأسلحة نارية بدون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.



وكانت بدأت النيابة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع 11 متهمًا لحيازتهم لأسلحة نارية بدون ترخيص، وكانوا في البداية أنكروا حيازتها بقصد الاتجار، وإنها كانت للدفاع عن النفس، وبتتضيق الخناق اعترفوا بارتكاب جريمتهم، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وتعود بداية الواقعة، بتمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من القبض على 11 متهما، بحوزتهم أسلحة نارية، بدون ترخيص، في حملة أمنية استهدفت عدة مناطق بالمحافظة.



وكانت المضبوطات عبارة عن طبنجتين، وبندقية خرطوش، بامب أكشن، بالإضافة إلى 8 فرد خرطوش محلي الصنع، و16 طلقة مختلفة الأعيرة.

