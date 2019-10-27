مصر | حبس مالك صيدلية لحيازته 3 آلاف قرص مخدر ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مالك صيدلية لحيازته 3 آلاف قرص مخدر ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما أمرت بالتحفظ على الصيدلية.
وتعود بداية الواقعة، بورود معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع، مفادها قيام المدعو "صفوت.م.ع.ا"، 56 سنة، صيدلي ومالك صيدلية كائنة بشارع همام دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور "مخدرات " بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة، متخذا من الصيدلية مسرحا لمزاولة نشاطة الآثم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إعداد مأمورية لضبطه بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، وباستهدافه أمكن ضبطه بالصيدلية ملكه وعثر بداخلها على 2466 قرص لعقاقير (الاموتريل، الابتريل، الكالمبال، الزولام )، 475 قرص لعقاقير (ليركا، كيميريكا، لورين)، 72 قرص لعقار الترامادول المخدر، هاتف محمول، مبلغ 19 ألفا و137 جنيها مصريا، وبلغت إجمالي المضبوطات 3013 قرصا مخدرا.
وبمواجهته اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.