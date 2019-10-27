مصر | حبس مالك صيدلية لحيازته 3 آلاف قرص مخدر ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مالك صيدلية لحيازته 3 آلاف قرص مخدر ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس مسن ويدعى "ص.م" البالغ من العمر 56 عامًا، صيدلي ومالك صيدلية بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدرة وترويجها لعملائه، مستخدمًا الصيدلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وطلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما أمرت بالتحفظ على الصيدلية.



وتعود بداية الواقعة، بورود معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع، مفادها قيام المدعو "صفوت.م.ع.ا"، 56 سنة، صيدلي ومالك صيدلية كائنة بشارع همام دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور "مخدرات " بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة، متخذا من الصيدلية مسرحا لمزاولة نشاطة الآثم.