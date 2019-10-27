مصر | خبير قانوني لـ"الخليج 365": لا يمكن تعديل قانون الطفل.. ومصر ملزمة بتطبيقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير قانوني لـ"الخليج 365": لا يمكن تعديل قانون الطفل.. ومصر ملزمة بتطبيقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار والخبير القانوني حسام الجعفري، تعليقا على إقرار المحكمة بأن قاتل محمود البنا لم يتجاوز الـ18 عاما، بأنه لا يجوز تعديل قوانين الطفل لارتكابه جريمة قتل، إذ نصت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. وتابع لـ"الخليج 365"، أن الدساتير المصرية بدءا من دستور 1971 حتى الدستور الراهن نصت على "أن المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للأصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية تعد من قوانين الدولة ويتولى القضاء الوطني تطبيقها وأصبحت جزءا من النسيج التشريعي الداخلي". ونوه " الجعفري"، إلى أن تلك الاتفاقية صدقت عليها جمهورية مصر العربية وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وأن المادة الأولى من الاتفاقية نصت على أن الطفل الذي هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة، وما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. Advertisements

ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ونصت الماده 37 من ذات الاتفاقية تكفل الدول الأطراف:(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،



(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

