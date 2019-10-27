مصر | تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في "خلية مدينة نصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في "خلية مدينة نصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم إسلام طارق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".. لجلسة 26 نوفمبر لضم ملف الخدمة العسكرية للمتهم.

وتلت النيابة العامة في مستهل الجلسة أمر الإحالة بحق المتهم حيث اتهمته انه وآخرين في غضون إبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.

من جانبه نفى الدفاع عن موكله أن يكون منتميًا أو منضمًا فكريًا لتلك الجماعة، طالبًا ضم التقرير الأمني عنه أثناء فترة تجنيده، مؤكدًا للمحكمة أن خلال فترة التحريات كان مجندًا بإدارة المركبات، وقبض عليه خلال إجازته، مضيفًا بطلب ضم التقرير البحثي المودع بملف المُتهم بمصلحة السجون.