مصر | "ملقاة في الرشاح".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملقاة في الرشاح".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية بمياه الرشاح، دائرة المركز.
وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ لانتشال الجثة، كما وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، وبانتشال الجثة والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، مجهول الهوية، لا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات.