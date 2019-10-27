مصر | "ملقاة في الرشاح".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملقاة في الرشاح".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، طافية بمنطقة الرشاح، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية بمياه الرشاح، دائرة المركز.