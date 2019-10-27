مصر | القضاء الإداري يؤجل دعوى غلق المواقع الشيعية لـ ٨ ديسمبر 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يؤجل دعوى غلق المواقع الشيعية لـ ٨ ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بتاجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، لجلسة ٨ ديسمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.