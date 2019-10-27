مصر | "طعنه في رقبته".. تجديد حبس متهم بالشروع في قتل سائق توكتوك بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنه في رقبته".. تجديد حبس متهم بالشروع في قتل سائق توكتوك بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس متهم بالشروع في قتل سائق توك توك لسرقته بمنطقة الهرم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكانت أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم لشروعه بقتل سائق توك توك بمنطقة المطبعة بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليه.