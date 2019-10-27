مصر | "طعنه في رقبته".. تجديد حبس متهم بالشروع في قتل سائق توكتوك بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنه في رقبته".. تجديد حبس متهم بالشروع في قتل سائق توكتوك بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم لشروعه بقتل سائق توك توك بمنطقة المطبعة بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليه.
وكشفت التحقيقات، أنه حال استقلال شاب توك توك صحبه قائده، طعن الشاب سائق التوك توك، بمطواة كانت بحوزته، محدثا إصابته بجرح نافذ برقبته، وسرق متعلقاته وفر هاربا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وخروجه عقب تماثله الشفاء.
وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في تحديد هوية المتهم بطعن سائق توك توك لسرقته، بمنطقة المطبعة، بنطاق قسم الهرم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بقيام شاب بطعن سائق توك توك، وسرقته بمنطقة المطبعة، نطاق القسم.
وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم.
وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهم وضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.