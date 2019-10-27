مصر | ضبط شخص بالدقهلية يزاول نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بالدقهلية يزاول نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية - سبق إتهامه فى 4 قضايا " إتجار فى النقد الأجنبى")..بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بقريته والقرى المجاورة ليقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (ألف دولار أمريكى - 600 جنيه مصرى - 7 إيصالات لإستبدال عملات أجنبية وعربية من البنوك المختلفة بلغت قيمتها 219،522 ألف ريال سعودى- 3،200 ألاف دولار أمريكى –236 دينار كويتى – 100ريال قطرى - 625 درهم إماراتى)، وكذا هاتف محمول تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "واتس آب" مع راغبى شراء وبيع العملات الأجنبية والعربية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى بلغ (مليون ريال سعودى - 47 ألف دينار كويتى – 136 ألف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.