مصر | "46 قطعة أثرية".. حصيلة تنقيب مزارع عن الآثار أسفل منزله بأسيوط

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص (مزارع - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية ) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار والتربح منها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبرفقته (3 أشخاص - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط)، وبالفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر (1،5 متر وعمق 2،5 متر) تنتهي بسرداب باتجاه الغرب وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عُثر بحوزته على (46 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور تاريخية مختلفة)، وبمواجهه المتهم المذكور اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه بمساعدة باقي المتهمين، وحيازته للقطع الآثرية المضبوط بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها.

وبعرض المضبوطات على لجنة مختصة من مفتشي الآثار بأسيوط أفادت بأثريتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

