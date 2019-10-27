مصر | ضبط عاطلين تخصصوا في الإتجار بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين تخصصوا في الإتجار بالأسلحة النارية بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ قيام (عاطلان – "لهما معلومات جنائية مسجلة" - مُقيمان بدائرتى مركزى شرطة "ستامون بالدقهلية – الحامول بكفر الشيخ")، بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإتخاذهما من دائرة مركز شرطة الحامول مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى ترويجها وتوزيعها على عملائهما من عن طريق جلبها من محل إقامة الأول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 5 فرد خرطوش - 75 طلقة لذات العيار)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما الأسلحة النارية لإستخدامها فى نشاطهما الإجرامى وأنهما كانا فى طريقهما لتوزيعها على عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.