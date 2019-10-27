مصر | سقوط مسؤول بسوهاج.. أصدر أصدر تراخيص بناء على أراضي محل نزاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مسؤول بسوهاج.. أصدر أصدر تراخيص بناء على أراضي محل نزاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج نتيجة تواطؤ أحد مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مشطا التابعة لمجلس مركز ومدينة طما مع 3 أشخاص، واستصدار رخصة بناء لهم على الرغم من وجود نزاع قضائي على ملكية الأرض محل الترخيص وعدم إثبات ذلك بالمعاينات المحررة بمعرفته لقطع الأراضي بالمخالفة للقانون.

وتأكد ذلك بتقرير مدير الشئون القانونية لمركز ومدينة طما الذي أكد صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات وإستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته لم يعلل سبب إصداره للتراخيص.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

