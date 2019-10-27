مصر | ضبط حاوية بها 1251 كتلة حشيش بميناء بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط حاوية بها 1251 كتلة حشيش بميناء بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن التجارية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد لصالح "إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد" ومشمولها المستندى فاكهة "تفاح"، عقب إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى– الأمن العام"، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية.

تم ضبط الحاوية المشار إليها فى حضور (مستخلص جمركى – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد)، وأسفر تفتيش الحاوية عن ضبط (1251) كتلة مختلفة الأشكال والأحجام لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها (248 كيلو جرام).

بتكثيف الجهود وجمع المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الشرقية.. أمكن تحديد عناصر التشكيل (شخصان "يحمل كلٍ منهما جنسية دولة عربية " – أحدهما مقيم بالخارج، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية )، وأضافت التحريات قيام المتهم "المتواجد بالخارج" بإعداد المواد المخدرة وإخفائها داخل الحاوية ليقوم الآخر بإستلامها عقب إنهاء الإجراءات الجمركية تمهيدًا لترويجها على عملائه بالبلاد.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم الثانى حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (3 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

قدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (20،000،000 – عشرون مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.