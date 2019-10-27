شكرا لقرائتكم خبر عن «استرداد الأراضي»: بدء الموجة الجديدة لإزالة المخالفات 2 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات ولجنة إنفاذ القانون للبدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بدءاً من 2 نوفمبر المقبل.

وتشمل تلك الموجة الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون، أو الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات انها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة مثل أراضي نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.

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وأكدت اللجنة تنفيذ الموجة الرابعة عشر في كل المحافظات.

وناشدت اللجنة مقدمى طلبات التقنين الذين لم يستكملوا إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة بضرورة الإسراع باستكمال تلك الإجراءات قبل نهاية المهلة التي منحتها لهم بشكل استثنائي والتى تنتهى الخميس القادم 31 أكتوبر الجاري.

وشددت اللجنة على أن كل من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المهلة عليهم الإسراع باستكمال تلك الإجراءات حفاظا على مصالحهم وحتى لا يتم ضم تلك الأراضي إلى موجات الإزالة القادمة.

وأشارت اللجنة إلى أن مكاتب التقنين بالمحافظات تستقبل كل من تنطلق عليهم الشروط على مدار اليوم تحت إشراف ومتابعة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.