شكرا لقرائتكم خبر عن الاستماع إلى مرافعة النيابة في محاكمة راجح بقضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، خلال الجلسة التي استمرت قرابة 5 ساعات حتى الآن إلى مرافعة النيابة في القضية، والتى سردت خلالها الوقائع التي حدثت، وقرار الإحالة للمحكمة، والتي أظهرت حيثيات اتخاذ النيابة لقرارها بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات الطفل.

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وكان الدفاع عن المتهم الأول «راجح» طلب حضور الطبيب الشرعى في الجلسة الأولى للمحاكمة لمناقشته، وحاول الدفاع من خلال مناقشته للطبيب الشرعى الوصول إلى أن الطعنات التي وُجهت للمجنى عليه لم تكن في أماكن قاتلة، إلا أن الطبيب الشرعى قال إن المجنى عليه أصيب بالطعن في الفخذ والوجه وأن النزيف الذي حدث كان السبب في وفاته.

كان جاء في تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك «مطاوٍى» وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعداً لارتكاب الجريمة، وتربص المتهمان «محمد .أ .ر» و«إسلام .ع» بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم، ليركض محاولًا الهرب فتبعه المتهمان، حتى التقاه المتهم الثالث «مصطفى .ا» وأشهر «مطواة» في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على اثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بـ«المطواة» بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه ملقى بجراحه، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزى بينما هرب المتهمون على دراجة آلية قادها المتهم الرابع «إسلام .أ».