شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يشارك في ورشة خاصة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في فعاليات ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث تقام بالتعاون بين الجهاز ووزارة البيئة وجمعية المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستثمرين وأصحاب المصانع بالمدينة لإيجاد حلول للمشكلات البيئية وعرض الحلول التكنولوجية الجديدة لمعالجة المخلفات الصناعية.

وألقت وزيرة البيئة كلمة خلال ورشة العمل تحدثت فيها عن المسؤولية المجتمعية للمستثمرين ومشاركتهم في أعمال التشجير ورفع المخلفات حول المصانع والتحفيز المعنوي للالتزام بالمعايير البيئية. من جهته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المهندس شريف الشربيني، إن ملف البيئة هو أحد الملفات التي يوليها جهاز المدينة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارة البيئة، مشيرًا إلى أنه تم في شهر مارس 2019 إنشاء إدارة للصرف الصناعي، وتسعى هذه الإدارة إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتحويلها من منشآت غير مطابقة إلى منشآت يتم فيها إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي، مشيرا إلى أنه يتم عمل حملات للوقوف على الضوابط والمعايير للصرف الصناعي بالتنسيق مع وزارة البيئة.

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وتحدث «الشربيني» عن مشكلات التلوث الصناعي بالمدينة ومنها المخلفات الصلبة والانبعاثات وتأثيرها السلبي والتحديات الخاصة بالطرق بالمناطق الصناعية وظاهرة الخلاطات الخرسانية وتأثيرها السلبي على الطرق، لافتا إلى أنه تم رفع أطنانٍ من المخلفات بالمناطق الصناعية وكذا صيانة للطرق، وقدمت دعوة مفتوحة لتكاتف كل الجهات وأصحاب المصانع والمستثمرين للحفاظ على البيئة.

وقال: «بدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية للدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، تحدث خلالها عن ضرورة التوافق البيئي للمصانع، وأوصى أصحاب المصانع بعمل وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي».

من جهتها، ألقت المهندسة ميسون نبيل، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، كلمة تحدثت فيها باستفاضة عن البرنامج (الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالبرنامج) سواءً الإجراءات الخاصة بإتاحة المنحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرض تحسين البيئة، والإجراءات الخاصة بإتاحة التمويل للمشروعات البيئية بغرض تحسين البيئة (قرض- منحة) إلى غير ذلك من فعاليات شهدتها ورشة العمل.