شكرا لقرائتكم خبر عن «3سيناريوهات تنتظر داعش».. باحث في الإسلام السياسي يُعلق على «مقتل البغدادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤن الإسلام السياسي، إنه بعد أنباء مقتل أبوبكرالبغدادي هناك عدة سيناريوهات محتملة يمكن حدوثها بشأن بقاء تنظيم داعش، أولهم وجود نائب كأبوعمر قرداش والذي كان يعمل كضابط الجيش العراقي، الأمر الذي ربما يدفع التنظيم لمزيد من القوة وإعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى خاصة وأن التنظيم بعد خسارته في سوريا والعراق لديه عدة ولايات بالمنطقة العربية وآسيا وإفريقيا.

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وأضاف «فاروق» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السيناريو الثاني لموقف «داعش» بعد مقتل البغدادي هو أن يتحول التنظيم إلى مجموعة من الخلايا العنقدية أو ما أطلق عليها «الذئاب المنفردة»، والتي يتم توظيفها في عملية استهداف بعض المؤسسات الغربية خاصة أن هناك عدة دول ما زالت راعية للإرهاب وتظف داعش لتحقيق مصالحها في المنطقة العربية والشرق الأوسط مثل إيران وتركيا وقطر.

وتابع أن السيناريو الثالث يتمثل في تفكيك التنظيم نهائيًا، ويتم قيام العناصرالقيادية بالسيطرة على بعض الفروع المتبقية من التنظيم، وتحويلها لمجرد كيانات خاصة بذاتها بحيث يتحول كل فرع من الفروع المتفككة من التنظيم لنموذج منفرد بذاته في شكل نسخة جديدة من تنظيم داعش ولكن بآليات مختلفة، ولكن دون وجود قيادة مركزية للتنظيم والتي ستنهار تمامًا في حالة حدوث هذا السيناريو. وأوضح أن وجود أبوعمر القرداشي الذي وصفه بالشخصية المسردبة في المشهد، قد يعيد ترتيب تنظيم داعش من جديد خلال المرحلة القادمة، في إشارة إلى أنه يعتبر السيناريو الأقرب من وجهة نظره.

أما عن رد فعل التنظيم على أمريكا، بعد مقتل البغدادي على يد قوات العمليات الخاصة «دلتا فورس»، فقال من جانبه أن الخلايا العنقودية المتبقية من التنظيم إذا أرادت الانتقام فسوف يكون هذا من خلال ضرب المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط والمنطقة العربية أفريقيا.