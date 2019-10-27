شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أى مبالغ تتوافر من الموازنة سيتم ضخها فى قطاع الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف إعادة هيكلة موازنة وزارة الصحة، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمالية والصحة. ويأتى ذلك اتصالًا باللقاء الذى عقده رئيس الوزراء بوزيرة الصحة مطلع الشهر الجارى وكلف خلاله بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقًا للأولويات، يكون مقرونًا بتوقيتات زمنية محددة، حتى يتم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، أن ملف الصحة يشغل أولوية أولى بالنسبة للحكومة، وأن أى مبالغ تتوافر من الموازنة سيتم ضخها فى قطاع الصحة، للنهوض به على النحو الذى يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى يقدمها للمواطنين، مطالبًا بإجراء حصر بالمستشفيات التى تم البدء فى تنفيذها، ووصلت نسبة التنفيذ لـ70% فأكثر ليتم التركيز عليها واتمامها. وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك حصرأً كاملاً بها.

من جانبها عرضت وزيرة الصحة تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالى 2019/2020، كما لفتت الوزيرة إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.

Advertisements