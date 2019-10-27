رئيس الوزراء: أى مبالغ تتوافر من الموازنة سيتم ضخها فى قطاع الصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف إعادة هيكلة موازنة وزارة الصحة، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمالية والصحة.
ويأتى ذلك اتصالًا باللقاء الذى عقده رئيس الوزراء بوزيرة الصحة مطلع الشهر الجارى وكلف خلاله بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقًا للأولويات، يكون مقرونًا بتوقيتات زمنية محددة، حتى يتم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة.
من جانبها عرضت وزيرة الصحة تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالى 2019/2020، كما لفتت الوزيرة إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت الوزيرة أن ما تم تدبيره من موازنة الوزارة وإعادة الهيكلة، يبلغ إجمالى 3.4 مليار جنيه، يتم حاليًا ضخ هذا التمويل فى المبادرات التى تقدم خدمات للمواطنين، بينما هناك تمويلًا آخر تحتاجه الوزارة لاستكمال مشروعاتها. ونوهت إلى انه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى لـ 13 مستشفى نموذجيًا من إجمالى 30 مستشفى بدءًا من فبراير المقبل.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزيرى التخطيط والمالية، بدراسة ما عرضته وزيرة الصحة بشأن التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات، وفق ما تم بعد إعادة هيكلة الموازنة، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية مرحليًا، وفق الوفورات من الموازنة.
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