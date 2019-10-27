شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط 60 "ديلر" أثناء بيع المخدرات فى محيط الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات أمنية لضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد، أسفرت عن ضبط 50 قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة".

ووجهت الإدارة حملة أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المخدرات فى محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسفرت نتائج جهود الحملة عن ضبط (50) قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (60) متهماً.

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وعثر بحوزة المتهمين على 42 كيلو بانجو و5 كيلو حشيش، و2 كيلو هيروين، و60 جرام من الاستروكس، و50 جرام من الأفيون و1959 قرص مخدر لعقار الترامادول، و1725 قرص مؤثر.

وضبطت أجهزة الأمن مبلغ مالى بحوزة المتهمين "24,325 ألف جنيه- 52 هاتف محمول- 3 سيارات- 4 دراجات نارية - 13 قطعة سلاح أبيض – 2 ميزان"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.