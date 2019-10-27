شكرا لقرائتكم خبر عن نواب حقوق الإنسان يكذبون ادعاءات البرلمان الأوروبي من داخل سجن المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الزيارة التفقدية التي قاموا بها اليوم الأحد إلى منطقة سجون المنيا الجديدة، كذب الافتراءات التى تحاول بعض المنظمات الحقوقية نشرها حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرين إلى ان ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، محاولات بائسة لتشوية الدولة المصرية.

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة استمعوا لنزلاء السجن فرادي في عدم وجود القيادات الأمنية، ولم يقدم منهم أي شكوي بشأن سوء المعاملة، متابعا : "للأسف "نظرة التخوين" الخارجية ستظل كما هي".

وأضاف عابد، أن اللجنة البرلمانية تواصل زيارتها التفقدية للسجون والأقسام الشرطية، في إطار متابعتها لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتاكيداً على انحيازها للمواطن المصري، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تكشف زيف الادعاءات التي تقولها بعض المنظمات الحقوقية أو التي جاءت بييانات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ولا تتعدي كونها محاولات لهدم الدولة المصرية.

وتابع عابد، أنه سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لعقد جلسة طارئة للرد على ادعاءات البرلمان الأوربي، لافتا إلى أن مصر بمؤسساتها ببرلمانها ستظل رائدة في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً : "مصر لن تسقط أبداً بفضل مؤسساتها الوطنية".

وأكد عابد، دعم البرلمان ونواب اللجنة لمؤسسات الدولة، مع التأكيد أنها تولي إهتمام بالمواطن حتي وإن كان نزيلاً في السجن وتراعي معايير حقوق الإنسان معه، متابعا : ولن تسقط مصر برجالها الاوفياء.

ولفت عابد إلي أن الدولة المصرية تحافظ علي المواطن حتي لو كان داخل السجن ويلقي عقوبة جريمة ارتكبها، مشيراً إلي أن اللجنة وجهت خطاب شكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحه السجون و اللواء محمود فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان علي جهودهم.

وعن الزيارة البرلمانية إلي منطقة سجون المنيا اليوم، علق بقوله : " اللجنه تابعت ورأت بنفسها اليوم تسهيل الزيارت المساجين بالإضافة إلي الاهتمام بالنزلاء".

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واثني عابد، علي مستشفي السجن الجديدة التي تم تجهيزها علي أوسع طراز، وتضم أحدث الأجهزة وغرف العمليات والتي سيتم افتتاحها قريبا، مما يؤكد على متابعه حقوق الإنسان داخل السجون الصحيه و الاجتماعيه.

وأشار عابد، إلي مراعاة التوازن جغرافي في توزيع المساجين علي السجون القريبه من ذويهم حتي لا يتحملوا مشقه السفر البعيدة.

ومن جانبها، علقت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان على الزيارة إلي منطقة سجون المنيا بقولها : لقد رأينا المعني الحقيقي لتطبيق معايير حقوق الإنسان بحصول نزلاء السجن على كافة حقوقهم؛ حيث وجدنا رجالا من الكنيسة يعطون دروسا للنزلاء ليخرج كل منهم مؤهل من السجن للتعامل مع المجتمع الخارجي ".

وأضافت عازر، أن جميع التقارير التي تخرج من المنظمات الخارجية غير حقيقية، لافتة إلى أنها لا تعتمد على المنهج الصحيح.

وبدوره، أكد النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن مصر في تقدم في مجال حقوق الإنسان متابعاً : "ما وجدناه اليوم داخل سجن المنيا يؤكد على ذلك".

وانتقد بولس، ما جاء ببيان الاتحاد الأوروبي وما تحاول بعض المنظمات المشبوهة بثه من كذب وافتراءات عن حالة حقوق الإنسان في مصر، متابعا : "رأينا رجال الدين الإسلامي والمسيحي يعطون الدروس لنزلاء السكن بواقع 3 حصص أسبوعيا".

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.

وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.