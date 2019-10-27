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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان..تركيا تعتقل كاتبة من مطار إسطنبول لرفضها العدوان على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لسلسلة الاعتقالات التى يشنها النظام التركي ضد سياسيين ونشطاء وصحفيين، بسبب معارضتهم للعدوان التركى شمال سوريا، وانتقادهم للأوضاع المتدهورة للبلاد، بينما تتهمهم السلطات بالترويج والدعاية لتنظيم إرهابى، ألقت السلطات التركية القبض على نورجان كايا، كاتبة ومحامية جريدة آرت جرجك، فى مطار إسطنبول، حيث أعلنت كايا عن اعتقالها عبر حسابها فى تويتر.
وغردت نورجان كايا عبر حسابها فى تويتر ،صباح اليوم قائلة: "يتم اعتقالى في مطار إسطنبول، جاء قرار اعتقالي بتهمة تحريض الشعب على الانتقام والعداء هذا قرار القضاء فى إسطنبول".
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