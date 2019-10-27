السيسى للمشاركين بمؤتمر ميونخ للأمن: ندعم الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عدداً من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حالياً بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أوضح خلال الاجتماع خصوصية الأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأهمية توصيفها على نحو واقعى بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية.
وأشار الرئيس فى هذا الصدد أن السياسة المصرية فى التعامل مع الأزمات فى المنطقة تقوم على عدد من المحددات الثابتة، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول، ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات، وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول على غرار التدخلات التى تقوم بها أطراف إقليمية أخرى فى الشئون العربية استغلالاً لحالة الفراغ السياسى والنزاعات الداخلية المسلحة.
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