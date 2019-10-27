شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: فحص الحمض النووى أكد مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، نقلا عن "فوكس نيوز الأمريكية"، قولها إن فحص الحمض النووى أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى ابو بكر البغدادي.

ويترقب العالم خلال الساعت القليلة المقبلة، كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى من المقرر أن يفصح فيها عن حقيقة وتفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى ابو بكر البغدادي ، أثناء تواجده بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، فى عملية عسكرية أمريكية نفذت بتعاون استخباراتى عراقى، حيث أعلنت الحكومة العراقية تعاون جهاز المخابرات الوطني العراقي مع القوات الأمريكية ودلهم على مخبأ زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادي.

وبحسب الحكومة العراقية، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لرئاسة الوزراء العراقية على دورها فى الوصول إلى البغدادي .

وحول تفاصيل العملية ومصير المرافقين للبغدادى، أكدت تقارير تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب فى شمال غربى سوريا، حيث كان البغدادى هدفا لعملية سرية للغاية فى آخر معقل للمتطرفين فى سوريا، وكشفت مصادر طبية في سوريا، عن العثور على 10 جثث بينهم 3 نساء، عقب القيام بمعاينة أحد المنازل المدمرة، وعدد من الخيام المحترقة بشكل كامل فى قرية باريشا، بعد العملية الأمريكية الخاصة التى استهدفت البغدادى.