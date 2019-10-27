شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقتحم بحيرة المنزلة وتضبط هاربين من أحكام وأسلحة ومخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت أجهزة وزارة الداخلية بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد" وتمكنت من ضبط 12 قطعة سلاح نارى و10 قضايا مخدرات وتنفيذ 1409 حكم متنوع، فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود الأمينة لضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام.

وكثفت مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) تواجدها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من (البحيرة) مأوى لها وحائزى الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث نجحت مديرية أمن الدقهلية في ضبط (8) قطع سلاح نارى عبارة عن ( 2 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 3 فرد محلى- 23 طلقة مختلفة الأعيرة ) بحوزة (8) متهمين، وضبط عدد (7) قضايا مخدرات بلغت كمية المضبوطات ( 8 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر - 290 جرام من مخدر الحشيش) بحوزة (7) متهمين، وتنفيذ (913) حكم متنوع ( 2 جناية – 432 حبس جزئى ومستأنف – 299 غرامة 180مخالفة) ، وضبط عدد (8) قضايا صيد بالكهرباء.

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ونجحت مديرية أمن بورسعيد في ضبط (2) قطعة سلاح نارى (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة متهمين ، ضبط عدد (3) قطع سلاح أبيض ، بحوزة 3 عاطلين ، وضبط قضية مخدرات "إتجار" بلغت كمية المضبوطات (46 قرص مخدر) بحوزة عاطلين، وتنفيذ (266) حكم ( جناية- حبس جزئى ومستأنف– غرامة- مخالفة)، وضبط ( 2 مركب خشبى بدون ترخيص والصيد المخالف بالجر - 2 عدة جر مخالفة بطول 325 متر - 6 شباك تحاويط مخالفة بطول 350 متر - 3 شباك طراحة مخالفة بطول 200 متر) .

وتمكنت مديرية أمن دمياط من ضبط (2) قطعة سلاح نارى (بندقية آلية - فرد محلى - 5 طلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة متهمين، وضبط (2) قضية مخدرات "إتجار" بلغت كمية المضبوطات ( 25 جرام من مخدر الهيروين - 80 جرام من مخدر الحشيش) بحوزة عاطلين ، وتنفيذ (230) حكم متنوع (6 جناية- 120 حبس "جزئى ومستأنف" - 54 غرامة - 50 مخالفة)، وضبط ( 3 مخالفات إلقاء مخلفات بغير الأماكن المُخصصة لها - 3 ماكينة ضخ مياه بدون ترخيص - 2 مولد كهرباء بدون ترخيص – 1 محل لبيع الأدوية البيطرية بدون ترخيص - 6 مخالفات لقانون البيئة - 5 مزارع لتربية الدواجن بدون ترخيص - 1 محل بيع أعلاف بدون ترخيص).