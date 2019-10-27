شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تركى: البغدادى وصل إلى مكان الغارة الأمريكية قبل 48 ساعة من تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول تركي كبير إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، وصل إلى مكان فى سوريا أفادت تقارير بأنه قُتل فيه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد قبل حوالى 48 ساعة من العملية. وأضاف أن الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالعملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية وأن تركيا ستواصل تنسيق تحركاتها على الأرض "مع الأطراف المعنية". Advertisements وكان مسؤول أمريكي قال لرويترز فى وقت سابق إن غارة استهدفت البغدادي أثناء الليل لكن لم يتسن له تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

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