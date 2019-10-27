شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط 46 قطعة أثرية عثر عليها مواطن أسفل منزله بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على مزارع لاشتراكه مع ثلاثة أشخاص بالحفر و التنقيب عن الآثار وبحوزته 46 قطعة أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص (مزارع - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية ) بحيازة بعض القطع الأثرية بمنزله بقصد الاتجار والتربح منها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبرفقته (3 أشخاص - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط)، وبالفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر (1,5 متر وعمق 2,5 متر) تنتهى بسرداب باتجاه الغرب وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر، وعُثر بحوزته على (46 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور تاريخية مختلفة)، وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمساعدة باقى المتهمين، وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها.

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وبعرض المضبوطات على لجنة مختصة من مفتشى الآثار بأسيوط أفادت بأثريتها، ووجه اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.