شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: لا توجد زكاة على المعاش إلا فى حالة واحدة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين اليوم الأحد، والتى جاء من بينها سؤال حول زكاة المال نصه: "هل يوجد زكاة مال على المعاش؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "ليس هناك على المعاش زكاة إلا إذا تم إدخار هذا المعاش وبلغ النصاب وحال عليه الحول وفاض على الحاجة وكان ليس لحاجة أصلية".

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يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:

زكاة الفطر: متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.

الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.