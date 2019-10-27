شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 5 مواقف عشوائية لمنطقة خلف مجمع المصالح الحكومية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح نقل جميع خطوط السرفيس التى كانت تشغل الطريق العام وتسبب تكدس مرورى، إلى ساحة انتظار خلف مجمع المصالح الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

حيث تم نقل سيارات السيرف "موقف جيزة - حوامدية، وموقف جيزة - بدرشين، وموقف جيزة - عياط ، وموقف جيزة - منيب، وموقف الجيزة - طالبية من الداخل، للحد من ظاهرة المواقف العشوائية والسيطرة عليها.

ونفذ الحي حملة بالتعاون مع جهاز السيرفيس وإدارة مرور الجيزة حملة لنقل المواقف التى كانت متواجدة بشارع ربيع الجيزة وبجوار نفق شارع الهرم.