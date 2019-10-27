شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاص به رغم تعطل العداد منذ 4 أشهر فى فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل القارئ عصام محمد حسين، من سكان منطقة فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شكوى عبر ”الخليج 365”، متضررا من تعطل عداد الكهرباء الخاص به، مشيرا إلى أن القراءة معطله ورغم ذلك يصدر له فاتورة كهرباء بمبالغ مرتفعة.هرية بمبالغ مرتفعة له.

وقال عصام فى شكواه: "منذ أكثر من 4 أشهر تعطل عداد الكهرباء الخاص بى وعدم وجود قراءة على شاشة العداد، وطالبت من محصل الكهرباء الإبلاغ فى الشركة أن العداد معطل ويجب إصلاحه قبل إصدار الفواتير، فكان رد المحصل "ماتقلقش يا حج احنا بنعرف نطلع القراءة" على حد قوله.

وأضاف: "رفضت سداد فواتير استهلاك الكهرباء التى بلغت أحدهما 1050 جنيها، متسائلا كيف أسدد فواتير استهلاك الكهرباء وأنا غير متاكد من صحتها"، مناشدا المسؤولين بوزارة الكهرباء التدخل لحل مشكلته.











