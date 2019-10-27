شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متخصصة لمتابعة محصول قصب السكر لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى معهد المحاصيل السكرية، بعمل لجان من الخبراء والفنين بمجلس المحاصيل السكرية، ومعهد وقاية النباتات وممثلين عن شركات السكر للتعرض علي كيفية مواجهة المشاكل التى تواجه النهوض بمحصول قصب السكر ، وتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج وآليات ترشيد إستهلاك مياه الرى، وكيفية تطبيق بعض الممارسات التي تحقق ارتفاع نسبة السكر في محصول القصب.

قال الدكتور أيمن حسنى، مدير معهد المحاصيل السكرية، لـ " الخليج 365 " إنه بدت اللجان منذ أمس ولمدة أسبوع ،متابعة حقلية لمحصول قصب السكر، تضم مجلس المحاصيل السكرية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية لمتابعة محصول قصب السكر ميدانيا للوقوف علي حالة المحصول و حصر المشاكل و تقديم التوصيات للمزارعين علي مستوي مصانع السكر الثمانية.

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وأضاف مدير المحاصيل السكرية، أن اللجنة تضم الدكتورة سناء عبد القادر بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس المستشار حامد محفوظ، والمهندس أحمد عبد المجيد أمين عام مجلس المحاصيل السكرية، والمهندس عصام الصاوي رئيس قطاعات الإنتاج الزراعى بشركة السكر ومديري مصانع السكر ومفتشي الزراعة بالمصانع والمهندسين والمشرفين.

وأوضح مدير معهد المحاصيل السكرية ، أن الجولة تستهدف توعية مزارعي قصب السكر بالأهمية الاستراتيجية للمحصول وضرورة تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج وآليات ترشيد استهلاك مياه الري، وكيفية تطبيق بعض الممارسات التي تحقق ارتفاع نسبة السكر في محصول القصب.