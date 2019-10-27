شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أكتوبر نهاية المهلة المحددة لاستكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية مقدمى طلبات التقنين الذين لم يستكملوا إجراءات سداد رسوم الفحص و المعاينة بضرورة الإسراع باستكمال تلك الإجراءات قبل نهاية المهلة التى منحتها لهم بشكل استثنائى والتى تنتهى الخميس القادم 31 اكتوبر الجارى

وشددت اللجنة على أن كل من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المهلة عليهم الإسراع باستكمال تلك الإجراءات حفاظا على مصالحهم وحتى لا يتم ضم تلك الأراضى إلى موجات الإزالة القادمة، مشيرة الى أن مكاتب التقنين بالمحافظات تستقبل كل من تنطلق عليهم الشروط على مدار اليوم تحت إشراف ومتابعة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية .

على جانب أخر وجهت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات ولجنة إنفاذ القانون للبدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بدءاً من 2 نوفمبر القادم على أن تشمل تلك الموجة الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون .

وأكدت اللجنة أن أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة او عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى اقرت لجان التقنين بالمحافظات انها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة الى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل أراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق، مؤكدة اللجنة تنفيذ الموجة الرابعة عشر فى كافة المحافظات.