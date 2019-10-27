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الثلاثاء.. ندوة بمسجد السيدة زينب عن حديث القرآن عن النبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف، ندوة بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء المقبل، بعنوان:" حديث القرآن عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فى مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها)، بمحافظة القاهرة.

 

يشارك فى الندوة الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، والشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، والشيخ حازم جلال القيادى الدعوى بوزارة الأوقاف.

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قالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة.

 

وتنظم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والهيئة الوطنية للإعلام عددًا من الدورات المتخصصة فى هذا المجال حيث تشمل الدورة الدفعة الأولى من المرشحين ومواعيد المقابلة، فى إطار سعى وزارة الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة على مهارات التحدث الإعلامى والتواصل المجتمعى.

 

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