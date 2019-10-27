شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطىء ببورسعيد: حالة البحر مستقرة والطوارىء مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم الدسوقى، مدير عام إدارة حماية الشواطىء ببورسعيد أنه تم المرور على مشروعات الحماية التى يتم تنفيذها فى رأس البر وعزبة البرج ومتابعة المناطق الحرجة، مشيرا إلى أن حالة البحر والوضع مستقر وحالة الطوارىء مستمرة.

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وكلفت هيئة حماية الشواطىء إداراتها فى المحافظات بالمتابعة المستمرة لجميع المناطق الحرجة على الشواطئ المصرية خاصة أثناء النوات وارتفاع موج البحر مع الرياح الشديدة، ورفع تقرير على مدار الساعة عن حالة خط الشاطىء فى المناطق الساخنة.

الجدير بالذكر أن هيئة حماية الشواطىء اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الإستعداد القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة من خلال غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.