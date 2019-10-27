شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة خريجى الأزهر بمطروح تقيم ندوة عن "حياة الرسول وسيرتة العطرة" للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت رابطة خريجى الأزهر الشريف بمحافظة مطروح ندوة دينية بروضة أطفال مدرسة الشهيد المجند عبد الله عبد الرحمن نصر والتى جاءت تحت عنوان " حياة الرسول وسيرته العطرة " تحت رعاية رئيس المنظمة العالمية لرابطة خريجى الأزهر الشريف فرع مطروح الشيخ محمد مزروعه،وذلك مع قرب الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

وأوضحت المنسق العام لفرع الرابطة الهام جلال أن الهدف من الندوة هو تعريف الأطفال بالسيرة النبوية الشريفة، وأخلاق النبى صلى الله علية وسلم، التى هى مبدأ لقوة الحب والتسامح، وكيفية معاملة النبى مع أعدائه والنهوض بالإنسان، والتركيز على التسامح والتفاهم بين بعضنا البعض .

حاضر الندوة الشيخ محمد الصاوى، عضو لجنة الفتوى بمنطقة وعظ مطروح وعضو الرابطة وبدأ حديثة عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أحدثه هذا الميلاد فى تاريخ البشرية وتطرق إلى التربية الصحيحة للنبى وتهيئته لحمل الرسالة المحمدية، مشيرا إلى الظروف الصعبة التى عاشها .

وأشار الصاوى إلى أخلاق النبى عليه أفضل السلام وأتم التسليم وسلوكه فهو الشعاع الذى أرسل ليهدى الناس إلى طرق الحق والإسلام وعبادة الله عز وجل واستذكر السيرة العطرة للرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاره للضعفاء وتوحيده للمسلمين يبعث فى نفوسنا الرغبة فى الاقتداء بالسلف الصالح للوصول إلى جيل متمكن من إيمانه وحريص على وطنه.

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