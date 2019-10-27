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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الرى، وخرائط الأمطار على مصر أنه متوقع سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ من اليوم وحتى الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
الجدير بالذكر أنه تم اعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.
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